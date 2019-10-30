Власти Якутии прокомментировали возможную отмену плоских тарифов для вахтовиков

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Отмена плоских тарифов для вахтовиков, предложенная вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым, не приведет к росту цен на авиабилеты в Якутии. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Агния Симонова.

Ранее в среду губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил Трутневу, что до 70% авиабилетов по плоским тарифам в Колыме используют вахтовики, которые летают шесть раз в год, тогда как жители региона - по одному-два раза. В ответ полпред заявил, что, по его мнению, билеты по плоским тарифам на Дальний Восток не следует предоставлять людям, работающим в макрорегионе вахтовым методом.

"Отмена плоских тарифов для вахтовиков не повлияет на рост цен авиабилетов и никак не отразится на их доступности для жителей региона. Авиакомпания "Аэрофлот" не применяет плоские тарифы на территории Республики Саха (Якутия). Это связано с низкой рентабельностью полетов. К тому же промышленные компании республики, которые привлекают работников вахтовым методом, имеют корпоративные договоры с авиакомпаниями", - пояснила Симонова.

Она добавила, что для доступности авиаперевозок в Якутии действуют четыре программы субсидирования: внутриулусные по социально значимым маршрутам, внутрирегиональные, субсидии авиаперевозчикам на осуществление магистральных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении, а также субсидии межрегиональных авиаперевозок.