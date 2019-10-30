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Кабмин готов помочь с инфраструктурой для поселений при новых предприятиях в ДФО

Такую поддержку могут получить компании, которые готовы уходить от вахтового метода

МАГАДАН, 30 октября. /ТАСС/. Компании на Дальнем Востоке, которые готовы уходить от вахтового метода и строить населенные пункты при новых предприятиях, смогут получить поддержку в создании инфраструктуры. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Магаданскую область.

В ходе совещания с вице-премьером глава региона Сергей Носов отметил, что значительная часть сотрудников на предприятиях Колымы работает вахтовым методом, занимая рабочие места и пользуясь социальными преференциями. По мнению губернатора, это является неправильным, так как регион недополучает налоги в бюджет и, как следствие, недофинансирует социальную сферу, а уровень жизни местного населения остается ниже, чем в других субъектах.

"Крупные проекты [в Магаданской области] реализуются в основном вахтовым методом. Мы помогаем в реализации этих проектов. Но считаю, что мы вправе рассчитывать на взаимность. <...> Мы готовы помогать, если они будут создавать на базе своих новых предприятий населенные пункты. Мы готовы заботиться о инфраструктуре, о школах, больницах, но это надо вместе делать, иначе мы будем проекты большие реализовывать, а люди будут приезжать с континента", - отметил Трутнев.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссия
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