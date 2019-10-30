Агентство инвестиций и предпринимательства на Камчатке станет министерством

ТАСС, 30 октября. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин принял решение о преобразовании агентства инвестиций и предпринимательства региона в министерство для расширения возможностей по поддержке бизнес-сообщества. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как сообщили ТАСС в правительстве региона, работа по изменению системы поддержки бизнеса ведется в крае по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". За последние годы на Камчатке заметно увеличились численность объектов МСП, обороты и объемы продаж, поступления в бюджеты всех уровней. Власти региона планируют к 2025 году увеличить количество занятых в МСП на 5 тыс. человек.

"Учитывая то, что сегодня значительный объем работы в правительстве Камчатки связан с предпринимательством и инвестиционной составляющей, вчера я принял соответствующее решение о преобразовании агентства [инвестиций и предпринимательства] в министерство. Оно по-прежнему будет заниматься вопросами развития бизнеса и привлечением инвестиций - теми задачами, которые агентство выполняло до этого, но в более широком масштабе. Это важная и востребованная часть работы правительства, и я уверен, что это поможет всем нам в решении тех задач, которые сегодня стоят перед деловым сообществом региона", - приводятся слова Владимира Илюхина.

Кроме того, по информации пресс-службы правительства края, в 2020 году в регионе будут запущены несколько образовательных программ в новом формате совместно с федеральными экспертами университета "Синергия" и предпринимательской платформы "Деловая среда" от Сбербанка России. Также сейчас камчатские власти работают по вопросам снижения административного давления на бизнес и по региональным мерам поддержки предпринимателей.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".