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Эксперты: увеличение экспорта может привести к дефициту продуктов в России

По расчетам экспертов, если к 2024 году объем экспорта сельхозпродукции достигнет $45 млрд, как заявлено в госпрограмме по импортозамещению и экспорту, внутреннее потребление может сократиться примерно на 10%
Отгрузка зерна на экспорт Валерий Матыцин/ТАСC
Описание
Отгрузка зерна на экспорт
© Валерий Матыцин/ТАСC

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Достижение целевых показателей по экспорту сельхозпродукции может привести к проблемам с удовлетворением внутренних потребностей в России. Такой вывод содержится в мониторинге экономической ситуации, подготовленном экспертами Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС и имеющимся в распоряжении ТАСС.

Согласно майскому указу президента России Владимира Путина, объем экспорта АПК к 2024 году должен достичь $45 млрд. По итогам 2019 года этот показатель, по прогнозу Минсельхоза, ожидается на уровне $24,7 млрд.

"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы по импортозамещению и экспорту. Если же эти задания [по росту экспорта АПК] будут выполнены, то может возникнуть проблема с удовлетворением внутренних потребностей в сельхозпродукции. Как показывают расчеты, внутреннее потребление в таком случае может сократиться примерно на 10%", - отмечается в документе.

Эксперты подчеркнули, что импортозамещение и резкое увеличение экспорта стали главными целями аграрной политики последних лет, что нашло отражение в госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в которой намечен ряд мероприятий, направленных на замещение импортной продукции отечественной.

"Вполне очевидно, что достижение поставленных целей по росту экспорта и импортозамещению возможно только при соответствующих высоких темпах развития отрасли. При этом госпрограмма предусматривает достаточно скромные темпы прироста валового выпуска отрасли: 15,1% за восемь лет (с 2017 по 2025 год)", - сообщают аналитики. При этом в предыдущей редакции госпрограммы от февраля 2019 года темп планируемого прироста был несколько выше и составлял 16,3%, напоминают они.

Аналитики добавили, что при подготовке вариантов госпрограммы с целью достижения высоких темпов роста экспорта Минсельхоз обосновывал необходимость прироста за указанный период валовой продукции на 20%, если будет предусмотрено дополнительное финансирование. Однако это предложение не было учтено при утверждении поправок к госпрограмме.

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Россия
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