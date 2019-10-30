Новый стриминговый сервис HBO Max откроют в мае 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Медиахолдинг WarnerMedia принял решение основать собственную платформу потокового видео под названием HBO Max. Он дебютирует в мае 2020 года и будет стоить $15 в месяц.

Медиахолдингу со штаб-квартирой в Бербанке (штат Калифорния) принадлежат киностудия Warner Bros., телеканал HBO, телекомпании TBS и CNN. Подробности нового проекта стали известны во вторник на мероприятии для инвесторов в помещениях Warner Bros.

Программа передач будущего стримингового сервиса на первом этапе составит 10 тыс. часов. Пользователям предложены такие популярные сериалы, как "Друзья" (Friends, 1994-2004), "Теория большого взрыва" (The Big Bang Theory, 2007-2019) и "Южный парк" (South Park, с 1997), "Джокер" (Joker) и другие картины киностудии Warner Bros., а также полный каталог HBO, включая "Игру престолов" (Game of Thrones, 2011-2019). Фильмотека HBO Max будет насчитывать в целом 1,8 тыс. лент, в том числе все художественные картины, которые выйдут в прокат в будущем году.

Конкуренция в сегменте потокового видео в мире уже довольно высока. На стриминговый сервис Netflix подписано более 158 млн человек, еще 28 млн человек пользуются Hulu. На очереди стоят платформы потокового видео Apple TV+ и Peacock телекомпании NBC. Подписка на HBO Max будет одной из самых дорогих и сравнима только с расценками Netflix - $16 в месяц. Самым выгодным обещает стать Apple TV+ - $5 в месяц.

В конце августа стало известно о том, что Apple потратила на производство фильмов и шоу для своего стримингового сервиса более $6 млрд. Ранее эта компания не занималась кинематографом. Исключением стали лишь заказанный компанией документальный фильм "Слониха" (Elephant Queen) и анимационная лента для семейного просмотра "Волки-перевертыши" (Wolfwalkers). Apple TV+ будет доступен с 1 ноября.