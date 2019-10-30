Эксперты предложили государственное софинансирование для покупки рецептурных лекарств

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Доступность лекарственных средств остается низкой, улучшить ситуацию может введение соплатежей при покупке рецептурных медикаментов. Такое мнение содержится в статье научного сотрудника лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Николая Авксентьева и директора Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Владимира Назарова, опубликованной в "Мониторинге РАНХиГС".

"Анализ потребления рецептурных лекарств и структуры расходов на лекарственное обеспечение показывает, что доступность лекарственных средств остается низкой, а население вынуждено оплачивать более половины всех расходов из личных средств, - констатируют экономисты. - Комплексное решение накопившихся проблем в области лекарственного обеспечения на амбулаторном этапе лечения возможно только путем глубокого реформирования действующей системы".

Предложение экспертов

По мысли авторов исследования, необходимо "введение дифференцированных соплатежей для населения".

"Пациент обращается к врачу, который при наличии показаний выписывает электронный рецепт. В аптеке пациент приобретает необходимое ему лекарство. Величина платежа пациента из личных средств рассчитывается с учетом установленной цены возмещения таким образом, что он оплачивает только разницу между фактической стоимостью конкретного торгового наименования и референтной ценой. Если эта разница оказывается отрицательной, пациент оплачивает фиксированный минимальный соплатеж. Аптека выдает лекарство из своих запасов, которые формирует самостоятельно на коммерческом рынке, и далее обращается за возмещением расходов из бюджета", - пояснили эксперты свою концепцию.

При этом новая единая система лекарственного обеспечения должна характеризоваться всеобщим охватом граждан, включать широкий ассортимент рецептурных лекарственных препаратов по списку, составленному с учетом эффективности их применения; администрироваться на федеральном уровне; иметь независимый контроль обоснованности назначений; организовываться по принципу возмещения стоимости лекарств.

Эксперты отметили, что в большинстве развитых стран лекарственное обеспечение рецептурными препаратами рассматривается как неотъемлемая часть государственных гарантий в области здравоохранения.

"Однако в России гарантии в области лекарственного обеспечения ограничены. При оказании амбулаторной помощи пациенты вынуждены приобретать лекарства в основном за свой счет. Исключением являются несколько льготных программ", - заметили они, уточнив, что речь идет о программах обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС), "Двенадцать высокозатратных нозологий" (12 ВЗН), региональной льготе, лекарственном обеспечении больных жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, а также дополнительном льготном лекарственном обеспечении больных ВИЧ, СПИД, туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью.

Погружение всех рецептурных лекарственных препаратов, которые в настоящее время включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и фактически приобретаются за счет средств населения при условии софинансирования со стороны государства в размере 70%, потребует 430 млрд рублей ежегодно, рассчитали экономисты.

"Однако итоговая стоимость предлагаемой программы лекарственного обеспечения может оказаться как меньше рассчитанной величины (поскольку для расчетов использовались фактические розничные цены, а не референтные, которые могут быть установлены ниже средних цен - например, на уровне минимальной цены МНН, т.е. уникального наименования действующего вещества лекарственного средства), так и больше рассчитанной величины (если при снижении финансового бремени для населения объем потребления лекарств увеличится)", - говорится в статье.