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Доходы бюджета Чукотки в 2019 году выросли более чем на 5,5 млрд рублей

Их общий объем составляет 52,8 млрд рублей

ТАСС, 30 октября. Депутаты думы Чукотского автономного округа внесли изменения в бюджет региона на 2019 год - доходная часть увеличена более чем на 5,5 млрд рублей до 52,8 млрд рублей, сообщил в среду отдел информационной политики аппарата губернатора и окружного правительства.

"Изменения связаны с увеличением доходной части более чем на 5,5 млрд рублей. Общие цифры бюджета составят 52,8 млрд рублей по доходам и 53,5 млрд рублей в расходной части. Дефицит бюджета снизится и составит 626,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Большая часть средств, 4,5 млрд рублей, будет направлена на строительство энергомоста Чукотка - Магадан. Кроме того, 360 млн рублей предусмотрено на приобретение медоборудования и выкуп жилья для специалистов в области медицины и образования, 34,6 млн пойдет на поддержку предпринимателей, 13,9 млн - на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, 93,1 млн - на субсидирование интернет-трафика. Почти 48 млн рублей будет направлено на осуществление переданных отдельных полномочий в области лесных отношений.

Также средства планируется направить на развитие здравоохранения в регионе, в том числе на оплату рейсов санавиации и медицинской помощи жителям Чукотки за пределами региона, на обеспечение лекарствами региональных льготников.

"Почти 26 млн рублей будет дополнительно выделено на программу субсидирования социально значимых продовольственных товаров, 12,3 млн добавят к программе приобретения жилых помещений для семей с детьми, 30 млн бюджетных средств направят на оплату морских и внутрилиманных пассажирских перевозок", - добавили в отделе информполитики.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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