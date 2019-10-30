ГП предложила поправки в УПК для гарантий свободы бизнесменам из "лондонского списка"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые дадут гарантии бизнесменам из так называемого лондонского списка о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, которому надзорное ведомство предложило заняться непосредственной разработкой соответствующих поправок в УПК.

"Генеральная прокуратура предлагает разработать поправки в УПК, которые устанавливали бы определенные рамки процедуры возврата обвиняемых бизнесменов в Россию и предусматривали гарантии как для разыскиваемых лиц, так и для следственных органов. Речь идет о формализованном соглашении между стороной защиты, прокурором и следователем, заключение которого будет возлагать на обвиняемого обязанность в определенный период времени явиться в орган следствия, а на последнего - обязанность изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы", - сказали в пресс-службе.

"Лондонский список" - условное название списка бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей в то время, как в России в отношении них возбуждены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в РФ при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения.

Как говорится в тексте письма заместителя генерального прокурора РФ Виктора Гриня Борису Титову, с текстом которого ознакомился ТАСС, по итогам межведомственных совещаний с участием представителей СК России, следственного департамента МВД и ФСБ в отношении семи фигурантов "лондонского списка" приняты решения о прекращении международного розыска и отмене ареста, еще 10 разъяснена возможность беспрепятственной явки к следователю. Однако список Титова сегодня насчитывает более 40 человек, то есть в отношении большинства фигурантов возвращение осложнено.

"Используемый следственными органами механизм прекращения международного розыска и изменения меры пресечения не регламентирован уголовно-процессуальным законом и не возлагает на представляемых лиц ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств по явке в орган расследования. Как следствие, некоторые обвиняемые <…> в органы следствия не явились. Данное обстоятельство стало существенным препятствием для принятия дальнейших положительных решений по вашим обращениям", - говорится в письме.

Для решения проблемы Генеральная прокуратура и предлагает разработать поправки в УПК.