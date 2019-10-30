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Ставку поручительства по банковской гарантии снизили для малого бизнеса в Москве

Гарантийный фонд выступает поручителем для субъектов малого и среднего предпринимательства, облегчая им работу с банками

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы снизил с 0,75 до 0,5 процента годовых ставку поручительства по банковской гарантии для малых и средних предприятий. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (Московский гарантийный фонд) снизил ставку поручительства по банковской гарантии для бизнеса до 0,5 процента годовых. Гарантийный фонд выступает поручителем для субъектов малого и среднего предпринимательства, облегчая им работу с банками", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении, эта мера улучшит условия для предпринимателей - участников госзаказа, поскольку банковские гарантии часто требуются малым компаниям для обеспечения участия в тендере, на исполнение контракта, на аванс. По его словам, поручительство фонда закрывает до 70% от суммы банковской гарантии и существенно облегчает ее получение.

В сообщении уточняется, что всего с начала года благодаря государственной гарантийной поддержке предприниматели получили в банках более 18 млрд руб. кредитов и гарантий. При этом по банковским гарантиям проходит 18% от всех сделок. Около трети поручительств по банковской гарантии выдано предпринимателям в сфере торговли, 26% - на строительство, 23% - на услуги, 10% - на производство и инновации, еще 11% - на прочие отрасли. Более половины поручительств по банковским гарантиям приходится на операции в рамках госзакупок.

Директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов, которого цитируют в сообщении, уточнил, что первые сделки со сниженной ставкой поручительства уже одобрены, в их числе поставки малыми компаниями измерительного оборудования для химического анализа и металлообработки, оборудования для атомных станций. Уточняется, что фонд предоставляет поддержку зарегистрированным в Москве компаниям с годовым оборотом до 2 млрд руб. и до 250 сотрудников, с положительными финансовыми результатами и деловой репутацией. Средний размер поручительства - 20 млн руб., а максимальный - до 100 млн руб.

Фонд был учрежден правительством Москвы в 2006 году в качестве инструмента государственной поддержки представителей малого и среднего предпринимательства и действует под эгидой Департамента предпринимательства и инновационной политики Москвы.

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