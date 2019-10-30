Минсельхоз сообщил, что РФ полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия

Ранее эксперты Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС подготовили мониторинг экономической ситуации, где сообщили о том, что дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы по импортозамещению и экспорту. Если же эти задания будут выполнены, то может возникнуть проблема с удовлетворением внутренних потребностей в сельхозпродукции. Как показали расчеты, внутреннее потребление в таком случае может сократиться примерно на 10%.

"Динамично развивающийся агропромышленный комплекс позволяет обеспечивать внутренние потребности страны. Мы достигли значений продовольственной безопасности практически по всем ключевым направлениям: по зерну, растительному маслу, сахару, мясу и мясопродуктам", - отмечается в сообщении Минсельхоза.

По мнению представителей министерства, ввод ограничительных мер придал импульс развитию агропромышленного комплекса России, притоку инвестиций, способствовал созданию дополнительных рабочих мест как в сельском хозяйстве, так и в смежных отраслях. По данным Минсельхоза, за период действия санкций (за 2014-2018 годы) отечественное сельхозпроизводство выросло на 14,3%, а импорт сократился на 31,2%. "Более того, благодаря росту производства за последние годы от политики импортозамещения мы перешли на экспортно-ориентированную модель развития отрасли. В настоящее время Россия уже является значимым поставщиком продовольствия на мировых рынках, в частности занимает первое место по экспорту пшеницы, находится в числе лидеров по поставкам растительного масла, рыбы", - уверены в Минсельхозе.

Данные по урожаю

По предварительным данным, в 2019 году Минсельхоз ожидает положительную динамику практически по всем ключевым направлениям. Так, в текущем году валовой сбор зерна прогнозируется на уровне 120 млн тонн, что почти на 7 млн тонн больше, чем в прошлом году. По мнению министерства, такой урожай позволит обеспечить не только все внутренние потребности страны, но и гарантирует стабильность рынка и рост зарубежных поставок. Кроме того, Минсельхоз ожидает, что урожай овощей в зимних теплицах вырастет на 20% и составит рекордные 1,2 млн тонн. Урожай масличных культур ожидается на уровне 20,6-21,2 млн тонн против 19,5 млн тонн в прошлом году.

Благодаря мерам господдержки в период с 2013 по 2019 годы заложено 86,5 тыс. га новых садов, что уже дает свои результаты, отметили в Минсельхозе. По предварительным данным, в 2019 году валовой сбор плодов и ягод в сельхозорганизациях и крестьянских и фермерских хозяйствах составит рекордные 1,3 млн тонн, а прирост к уровню 2018 года составит около 8%. Производство мяса птицы, по прогнозам Минсельхоза, увеличится на 1,8%, до 15,15 млн тонн, молока - на 1,5%, до 31,06 млн тонн.

Как сообщалось ранее, согласно майскому указу президента России Владимира Путина, объем экспорта АПК к 2024 году должен достичь $45 млрд. По итогам 2019 года этот показатель, по прогнозу Минсельхоза, ожидается на уровне $24,7 млрд.