Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Средний размер пенсии, который обеспечит достойную старость, должен составить по мнению россиян 40 тыс. рублей. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе портала по трудоустройству Superjob .

"По данным Superjob, средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Запросы мужчин превышают запросы женщин: 42,1 тыс. рублей и 37,5 тыс. рублей соответственно. Молодежь до 24 лет считает, что для достойной жизни на пенсии достаточно 32,6 тыс. рублей, а россиянам старше 45 лет уже нужно 43 тыс. рублей, выяснили аналитики портала по трудоустройству.

Запросы на размер пенсии у россиян с доходом от 80 тыс. рублей в месяц составили 44,3 тыс. рублей, а у россиян с зарплатой до 30 тыс. рублей - 33 тыс.блей, добавили в Superjob.

В то же время средний размер пенсии по старости неработающего пенсионера по данным ПФР составляет в текущем году 15,4 тыс. рублей.

В пресс-службе сервиса рассказали, что соответсивующий опрос проводился с 24 сентября по 2 октября 2019 года среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.