Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости

Согласно опросу Superjob, для достойной жизни на пенсии жителям России достаточно 40 тыс. рублей
Описание
© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Средний размер пенсии, который обеспечит достойную старость, должен составить по мнению россиян 40 тыс. рублей. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе портала по трудоустройству Superjob.

На эту тему

"По данным Superjob, средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Запросы мужчин превышают запросы женщин: 42,1 тыс. рублей и 37,5 тыс. рублей соответственно. Молодежь до 24 лет считает, что для достойной жизни на пенсии достаточно 32,6 тыс. рублей, а россиянам старше 45 лет уже нужно 43 тыс. рублей, выяснили аналитики портала по трудоустройству.

Запросы на размер пенсии у россиян с доходом от 80 тыс. рублей в месяц составили 44,3 тыс. рублей, а у россиян с зарплатой до 30 тыс. рублей - 33 тыс.блей, добавили в Superjob.

В то же время средний размер пенсии по старости неработающего пенсионера по данным ПФР составляет в текущем году 15,4 тыс. рублей.

В пресс-службе сервиса рассказали, что соответсивующий опрос проводился с 24 сентября по 2 октября 2019 года среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. 

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Названы регионы России с самыми плохими дорогами
Список возглавила республика Марий Эл
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС