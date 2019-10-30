Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Эксперты рассказали, как отразится Brexit со сделкой Джонсона на экономике Великобритании

По данным специалистов, при таком сценарии британская экономика будет терять ежегодно £70 млрд

ТАСС, 30 октября. Ежегодные темпы роста экономики Великобритании к 2029 году будут ниже на 3,5% при нынешней сделке Лондона с Брюсселем по сравнению с тем показателем, который был бы в случае продолжения членства страны в Евросоюзе (ЕС). Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Национального института экономических и социальных исследований (NIESR).

Это равносильно потере £70 млрд (почти $98 млрд) в год, констатируют эксперты. Сделка британского премьера Бориса Джонсона с ЕС "снизит риск неконтролируемого выхода, но исключит возможность более тесных торговых отношений с ЕС", отметил экономист института Арно Ханцше.

Несмотря на то, что соглашение между ЕС и Великобританией устраняет неопределенности, таможенные и законодательные барьеры, оно "затруднит торговлю товарами и услугами с континентом, оставляя все регионы Соединенного Королевства в худшем положении, чем если бы Великобритания оставалась в ЕС", говорится в исследовании.

"По нашей оценке через десятилетие экономика королевства будет меньше на 3,5% по сравнению с тем уровнем, на котором бы оказалась страна в случае продолжения членства в сообществе", - утверждается в докладе. По сравнению с 2016 годом, когда состоялся референдум по вопросу о дальнейшем участии страны в ЕС, "экономика уже сократилась на 2,5%" в результате усилия властей обеспечить выход страны из сообщества, подчеркивают эксперты.

Проблемы Brexit

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. В понедельник глава Евросовета Дональд Туск объявил о том, что Брюссель готов предоставить Лондону уже третью по счету отсрочку - до 31 января 2020 года. Джонсон согласился на это предложение.

Теги
ВеликобританияBrexit
Реклама на ТАСС
Сбербанк и ВТБ профинансируют проект бизнес-парка в Москве на сумму до 41,5 млрд рублей
Он станет деловым ядром масштабного проекта комплексного развития территории бывшего аэродрома Тушино, говорится в сообщении Сбербанка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС