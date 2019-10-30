Эксперты рассказали, как отразится Brexit со сделкой Джонсона на экономике Великобритании

ТАСС, 30 октября. Ежегодные темпы роста экономики Великобритании к 2029 году будут ниже на 3,5% при нынешней сделке Лондона с Брюсселем по сравнению с тем показателем, который был бы в случае продолжения членства страны в Евросоюзе (ЕС). Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Национального института экономических и социальных исследований (NIESR).

Это равносильно потере £70 млрд (почти $98 млрд) в год, констатируют эксперты. Сделка британского премьера Бориса Джонсона с ЕС "снизит риск неконтролируемого выхода, но исключит возможность более тесных торговых отношений с ЕС", отметил экономист института Арно Ханцше.

Несмотря на то, что соглашение между ЕС и Великобританией устраняет неопределенности, таможенные и законодательные барьеры, оно "затруднит торговлю товарами и услугами с континентом, оставляя все регионы Соединенного Королевства в худшем положении, чем если бы Великобритания оставалась в ЕС", говорится в исследовании.

"По нашей оценке через десятилетие экономика королевства будет меньше на 3,5% по сравнению с тем уровнем, на котором бы оказалась страна в случае продолжения членства в сообществе", - утверждается в докладе. По сравнению с 2016 годом, когда состоялся референдум по вопросу о дальнейшем участии страны в ЕС, "экономика уже сократилась на 2,5%" в результате усилия властей обеспечить выход страны из сообщества, подчеркивают эксперты.

Проблемы Brexit

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. В понедельник глава Евросовета Дональд Туск объявил о том, что Брюссель готов предоставить Лондону уже третью по счету отсрочку - до 31 января 2020 года. Джонсон согласился на это предложение.