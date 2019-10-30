В правительстве создали рабочую группу по проработке использования частот 3,4-3,8 ГГц

ХАНОЙ, 30 октября. /ТАСС/. Рабочая группа для проработки вопроса возможности совместного использования операторами и силовиками частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, которые являются приоритетными для развития 5G, создана в правительстве РФ. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Мир делает ставку на 3,4-3,8 ГГц. Создана совместная <...> рабочая группа - Минкомсвязь и коллеги из силовых ведомств, - которая изучает возможность совместного использования. Не все проблемы можно решить кавалерийским натиском, поэтому будем есть слона по кусочку и шаг за шагом, территория за территорией искать возможности совместного использования частот. Они точно есть, надо только проявить волю и конструктивность для того, чтобы решить этот вопрос", - сказал он.

Пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков сообщил ТАСС, что рабочую группу возглавляет замглавы министерства Олег Иванов.

Приоритетный вариант

Совместное использование представителями силовых ведомств и операторами связи частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц является на данный момент приоритетным вариантом для развития сети 5G в России, добавил Акимов.

"Мы точно понимаем, что у коллег [из силовых ведомств] там точно есть работающее оборудование или критически важная инфраструктура, и никто не собирается каким-то образом нарушать целостность работы этих систем. Будем искать решение там, где это возможно, - сказал Акимов. - Мы очень заинтересованы в том, чтобы работать именно здесь, потому что мы ориентированы на то, что у нас созреют коммерческие модели по массовому использованию сервисов пятого поколения, что будут способы и модели монетизации этих услуг и что это все будет не в пилотном режиме, а в массовом".