Инвестиции первых резидентов ТОР "Дагестанские Огни" составят 200 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Первые резиденты территории опережающего развития (ТОР) "Дагестанские Огни" до конца года планируют инвестировать в создание производств более 200 млн рублей и создать около 60 рабочих мест, сообщил в среду ТАСС глава администрации города Дагестанские Огни Зейдулла Гашимов.

"В общей сложности до конца года общий объем инвестиций резидентов [ТОР "Дагестанские Огни"] составит более 200 млн рублей, будет создано около 60 рабочих мест", - сказал Гашимов.

По его словам, до конца года в ТОР должно быть зарегистрировано четыре-пять резидентов, две заявки уже одобрены. "В очереди у нас есть еще два резидента. Это местная компания "Бетон", а также компания из Кизилюрта, которая намерена заниматься производством тары для овощей и фруктов, а также планирует закладку интенсивных садов на площади около 40 га", - рассказал глава городской администрации.

В сентябре правительство Дагестана одобрило заявки на включение в состав резидентов ТОР "Дагестанские Огни" двух местных компаний - "Огнигазоблок" с проектом предприятия по выпуску газобетонных блоков и "Дагогнинский завод строительных материалов", которая намерена построить завод по производству керамзитовых и гладких блоков, а также тротуарной плитки. По данным правительства республики, общий объем инвестиций в эти проекты предусмотрен в сумме около 69 млн рублей, планируется создание 30 рабочих мест.

Дагестанские Огни - моногород в Дагестане, расположен в 8 км от Дербента и является его городом-спутником. В настоящее время в Дагестанских Огнях проживают более 30 тыс. человек. В декабре 2018 года город получил статус территории опережающего развития (ТОР).