Учебные самолеты Diamond DA-42T получат российское радиоэлектронное оборудование

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Раменское приборостроительное конструкторское бюро (РПКБ) начинает серийное производство комплексов бортового радиоэлектронного оборудования для учебно-тренировочных самолетов Diamond DA-42T. Об этом в среду сообщили в пресс-службе "Союза машиностроителей России".

"Бортовой комплекс разработки РПКБ создан для замены ранее использовавшегося комплекса Garmin", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, комплекс УКБО-42 производства РПКБ успешно прошел госиспытания в составе самолета DА-42Т. В октябре на базе Уральского завода гражданской авиации в Екатеринбурге было утверждено решение о присвоении учебно-тренировочному самолету первоначальной подготовки DA-42T литеры "О1" и начале его серийного производства.

Таким образом, РПКБ решило задачу по замещению базового для самолета DA-42T комплекса Garmin G-1000 - одного из самых массовых в мире комплексов бортового радиоэлектронного оборудования.

DA-42T - легкий двухмоторный четырехместный самолет разработки австрийской компании Diamond Aircraft Industries GmbH. Самолеты этого типа будут серийно выпускаться с российским комплексом БРЭО в Екатеринбурге.