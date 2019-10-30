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РЖД создадут электронный прейскурант на перевозки грузов

Нововведение позволит подбирать индивидуальный тарифный продукт для каждого клиента

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" создадут электронный прейскурант на перевозку грузов, он позволит подбирать для клиентов индивидуальные тарифные предложения. Об этом в ходе дискуссионной сессии форума "PRO//Движение.1520" сообщил начальник департамента методологии тарифообразования, экспертизы, анализа и применения тарифов в области грузовых и пассажирских перевозок РЖД Владимир Варгунин.

"Мы слышим о том, что вся экономика говорит, что надо развивать перерабатывающую промышленность с высокой добавленной стоимостью и снимать максимально с нее нагрузку. Поэтому мы хотим, чтобы тариф стал простым, понятным, обеспечивал инвестиционное развитие компании, и мы предлагаем создать модель электронного прейскуранта, который нам позволит делать индивидуальный тарифный продукт для каждого клиента", - сказал топ-менеджер.

Варгунин отметил, что внесение изменений в тарифы на перевозку грузов необходимо.

"Тарифы - это вечная дискуссия, но то, что надо менять, это однозначно. Потому что мы слышим ровно следующие посылы: те, кто возит дорогие грузы, хотят везти дешевле и этим снижать свою транспортную нагрузку, а те, кто возит сейчас дешевле и получает преференции, заявляют нам за 2025 годом дополнительные объемы, они тоже понимают, что надо развивать инфраструктуру. А источник развития инфраструктуры - это тариф, в том числе и инвестиционный тариф", - заключил он.

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Россия
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