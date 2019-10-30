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Сбербанк и ВТБ профинансируют проект бизнес-парка в Москве на сумму до 41,5 млрд рублей

Он станет деловым ядром масштабного проекта комплексного развития территории бывшего аэродрома Тушино, говорится в сообщении Сбербанка

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Сбербанк и ВТБ открыли кредитную линию группе компаний "Ви Холдинг" в размере 41,5 млрд рублей на строительство технологичного бизнес-парка класса "А" и объектов спортивной инфраструктуры общей площадью 292 тыс. кв. м на территории бывшего аэродрома Тушино на северо-западе Москвы. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

Кредит предоставляется сроком на семь лет с возможностью пролонгации на пять лет. Доля участия каждого из банков составляет 50%.

"Бизнес-парк станет деловым ядром масштабного проекта комплексного развития территории бывшего аэродрома Тушино на северо-западе Москвы площадью участка 65 га, с развитой деловой, жилой, социальной, спортивной инфраструктурой и благоустроенными общественными пространствами. Совокупная строительная площадь проекта более 1 млн кв. м.", - отмечается в сообщении.

Ключевым инвестором совместно с международным консорциумом инвесторов выступает "Ви Холдинг". Работы по строительству бизнес-парка начались в октябре 2018 года, тогда же стало известно об участии в проекте международного консорциума инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Предполагается, что в состав бизнес-парка войдут крупнейший в России инновационный кластер и жилая недвижимость, спортивно-общественная, научно-образовательная и рекреационная инфраструктура.

В новость были внесены изменения (11:15 время мск) — добавлена информация по тексту.

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