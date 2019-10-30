ЛДПР предложила вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Фракция ЛДПР в Госдуме ко второму чтению пакета законопроектов о трехлетнем федеральном бюджете подготовила поправки, направленные на возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции Ярослава Нилова, который является одним из авторов инициативы.

"Дискриминация работающих пенсионеров искусственно создает ненужные проблемы, фактически уводит людей в тень и никак не стимулирует тех, кто уже находится на пенсии, продолжить работу, - приводит слова Нилова его пресс-служба. - Люди честно заработали эту пенсию, она является компенсацией утраченного заработка".

Индексация в условиях инфляции, подчеркнул он, позволяет сохранять покупательную способность. "Тем более не нужно забывать, что работающий пенсионер продолжает пополнять доходную часть бюджета пенсионного фонда", - напомнил председатель комитета.

Нилов обратил внимание на то, что отмена индексации пенсий работающим пенсионерам в 2015 году обосновывалась отсутствием средств в связи экономическими трудностями. "Но сейчас бюджет профицитный, поэтому фракция ЛДПР предлагает вернуть индексацию в прежний режим", - резюмировал он.

По информации пресс-службы, разработана и альтернативная поправка (на случай отклонения основной), предполагающая возвращение индексации пенсий только работающим пенсионерам-инвалидам. Помимо Нилова, авторами инициативы выступили вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев, депутаты Алексей Диденко и Василина Кулиева, а также член Совета Федерации Сергей Леонов.

Пенсии работающим пенсионерам не индексируются с 2016 года. Пенсионный фонд России оценивает расходы на возобновление такой индексации в 2020 году в 368 млрд рублей, однако указывает на отсутствие таких средств. Всего в РФ зарегистрировано 43 млн пенсионеров, 9,6 млн из них работают.