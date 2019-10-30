Объем промышленного производства в Чечне за 9 месяцев 2019 года вырос на 8,3%

ГРОЗНЫЙ, 30 октября. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Чечне с января по сентябрь текущего года вырос на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщается в докладе о социально-экономическом положении республики в январе-сентябре 2019 года, опубликованном на сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Индекс промышленного производства в сентябре 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года составил 111,2 %, в январе-сентябре 2019 года - 108,3%", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, обеспечению электрической энергией, газом и паром, водоснабжению и водоотведению в январе-сентябре текущего года составил 25,18 млрд рублей, что в действующих ценах составляет 120,5% к январю-сентябрю 2018 года.

Что касается индекса производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства", в январе-сентябре 2019 года он составил 101,5%. Как отмечается, наибольший рост индексов производства в сентябре этого года по отношению к сентябрю прошлого года наблюдался по видам экономической деятельности "Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования" и "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" - 115,1% и 109,8% соответственно.

Согласно статистике, за эти девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,4% уменьшился объем добычи нефти. А вот индекс производства по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" в сентябре 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 115,5 %, в январе-сентябре 2019 года - 110,1%.