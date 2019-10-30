Названы регионы России с самыми плохими дорогами

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Наименьший процент автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в 2018 году зафиксировали в Республике Марий Эл - 1,4%. Как следует из данных, опубликованных Росстатом, в Москве отмечена наибольшая доля качественных дорог - 97%.

Помимо Марий Эл, к регионам с наименьшей долей качественных дорог относятся Саратовская область (9,9%), Архангельская область (15,4%), Республики Алтай (19,2%) и Калмыкия (11,8%). Напротив, список регионов, кроме Москвы, с наибольшей долей качественных дорог включает в себя Ханты-Мансийский автономный округ (84,5%), Ставропольский край (74,9%), Красноярский край (71,4%) и Республику Ингушетия (70,4%).

Что касается данных по федеральным округам РФ, то наибольший процент дорог, соответствующих нормативным требованиям, расположен в Северо-Кавказском федеральном округе - 59,1%. Наименьший процент качественных дорог - в Приволжском федеральном округе - 36,3%. Средний же показатель по России, по сравнению с 2017 годом, снизился на 0,7% и составил 42,4%.