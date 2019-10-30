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Кудрин: программа интеграции прибавит работы контрольным органам Белоруссии и России

Глава Счетной палаты констатировал динамичное развитие отношений между Москвой и Минском, которые опираются на прочный фундамент, состоящий более чем из 230 межправительственных и межрегиональных договоров и соглашений

МИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Объем работы у высших органов финансового контроля Белоруссии и РФ увеличится после подписания президентами программы углубленной интеграции двух стран. Об этом председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил в среду на совместном заседании коллегий Комитета государственного контроля (КГК) Республики Беларусь и Счетной палаты РФ.

"Ожидается, что в декабре президенты Беларуси и России подпишут подготовленные проекты документов, направленных на углубление интеграции. У нас работы прибавится", - сказал он.

Кудрин напомнил, что в 2019 году исполняется 20 лет Договору о создании Союзного государства Белоруссии и России, а также о том, что функционирует рабочая группа по реализации положений соответствующего документа.

"Итогом многомесячной работы стал проект программы действий двух стран по выполнению договора, - отметил он. - Большого внимания заслуживает перечень из более чем 30 дорожных карт по выполнению программы, которые охватывают все проблемные направления союзного строительства, в том числе по сближению законодательства России и Беларуси, расширению экономической деятельности, межрегионального сотрудничества, решению вопросов развития туризма, создания современной транспортной инфраструктуры".

Кудрин констатировал динамичное развитие отношений между Москвой и Минском, которые опираются на прочный фундамент, состоящий более чем из 230 межправительственных и межрегиональных договоров и соглашений. По его словам, товарооборот между двумя странами за годы интеграции в рамках Союзного государства вырос в шесть раз и в прошлом году превысил $35 млрд, при этом Россия занимает первое место по инвестициям в Белоруссию.

Как отметил со своей стороны первый заместитель председателя КГК Василий Герасимов, Минск и Москва полностью придерживаются своих обязательств в части безвозмездных перечислений средств в союзный бюджет, что позволяет реализовывать совместные программы, проекты и, соответственно, развивать интеграцию, укреплять связи между субъектами хозяйствования, регионами и странами в целом. "Вместе с тем приходится констатировать, что выделенные средства используются пока не в полном объеме. Имеются факты нарушений при использовании бюджетных средств. Сегодня необходимо обсудить эти и другие имеющиеся проблемы, а также выработать необходимые решения для повышения эффективности всех стадий бюджетного процесса", - сказал он.

Теги
БелоруссияРоссияКудрин, Алексей Леонидович
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