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Японская ассоциация туроператоров планирует начать чартерное авиасообщение с Бурятией

JATA намерена включить российский регион в пилотную программу следующим летом

УЛАН-УДЭ, 30 октября. /ТАСС/. Японская ассоциация туроператоров JATA намерена запустить программу чартерного авиасообщения с Республикой Бурятия. Об этом сообщается на сайте Ростуризма по итогам крупнейшей туристической выставки в Азиатско-Тихоокеанском регионе JATA Tourism Expo 2019.

"Вице-президент JATA мистер Дзюнго Кикума подвел итоги совместного пилотного проекта на Дальнем Востоке. Первые поездки в островной регион состоялись этим летом, а их организаторами выступили компания JATA, Агентство по туризму Японии при поддержке Ростуризма и Агентства по туризму Сахалинской области. Следующим летом компания JATA намерена включить в пилотную программу Республику Бурятия и Приморский край", - говорится в сообщении.

Коммерческий директор аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев сообщил ТАСС, что аэропорт Улан-Удэ готова работать с японскими партнерами. "У нашего аэропорта есть опыт работы в течение трех лет по приему чартерных рейсов из городов Фукусима и Нагойя совместно с авиакомпанией "Ангара" и туркомпанией "Метрополь-экспресс", у нас были программы по 15 чартеров. В этом году, к сожалению, такой программы нет, но мы готовы работать с партнерами, вся инфраструктура аэропорта готова для приема чартерных рейсов, в том числе из Японии", - сказал Гармаев.

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания.

В 2018 году в аэропорту Байкал построена новая взлетно-посадочная полоса, способная принимать такие типы самолетов, как Вoeing 767-300. В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха, это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов. В России такой статус имеют аэропорты Владивостока, Сочи и Калининграда.

Теги
ЯпонияРоссияБурятия
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