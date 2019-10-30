Россети направили около 2 млрд рублей на подготовку к зиме объектов электрохозяйства СКФО

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" в текущем году направила около 2 млрд рублей на подготовку к зиме объектов электросетевого хозяйства регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сообщила ТАСС в среду пресс-служба компании.

"Специалисты компании "Россети Северный Кавказ" подготовили регионы СКФО, в том числе горные территории, к надежному энергоснабжению в сезон пиковых зимних нагрузок. Всего на подготовку к зиме объектов электросетевого хозяйства, в том числе высокогорных, "Россети Северный Кавказ" направили в текущем году порядка 2 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в зоне операционной деятельности "Россети Северный Кавказ" более 30 стратегически важных высокогорных объектов электросетевого хозяйства. В рамках ремонтной программы на каждом энергообъекте проведены текущие ремонтные работы, пояснил представитель компании.

Он уточнил, что среди объектов энергокомпании - высокогорные подстанции "Ратан", "Лунная поляна", "Буково", "Архыз", "Романтик", питающие центры "Теберда", "Карачаевск", "Горная", "Гоначхир" в Карачаево-Черкесии. Также готовы к зиме и самые высокогорные питающие центры энергокомпании, расположенные на поляне Нарзанов в Приэльбрусье Кабардино-Балкарии на высоте 2,35 тыс. и 3 тыс. метров над уровнем моря.

"Проведены все необходимые работы на стратегических объектах в Северной Осетии - подстанциях "Цей", "Кармадон" и "Фиагдон". Эти питающие центры обеспечивают выдачу мощностей объектам генерации и отвечают за энергоснабжение войсковой части, Погрануправления ФСБ России по Республике Северная Осетия - Алания и соседней Южной Осетии", - добавил собеседник агентства. На объектах высокогорья в Чечне и Ингушетии также проведены все необходимые ремонтные работы.

"Курорты Северного Кавказа в зимний период пользуются повышенной популярностью, регион посещают туристы не только со всей России. Кавказ принимает много зарубежных гостей - любителей зимних видов спорта. Учитывая высокую важность "высокогорья" для социально-экономического развития Северного Кавказа, энергетики уделяют повышенное внимание качественной работе электросетевых объектов, расположенных в горах", - отметил заместитель генерального директора ПАО "Россети", гендиректор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов, которого процитировали в пресс-службе.