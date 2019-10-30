Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СТМ и "РЖД-Инвест" подписали меморандум о сотрудничестве

Стороны договорились о создании новых моделей локомотивов и взаимодействии при реализации проектов на ж/д инфраструктуре с учетом применения технологических новшеств

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Холдинг "Синара-Транспортные Машины" (СТМ) и "РЖД-Инвест" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Международного транспортно-логистического форума "PRO//Движение.1520", сообщила СТМ.

Стороны договорились о сотрудничестве по созданию новых моделей локомотивов как в рамках реализации Долгосрочной программы развития Российских железных дорог до 2025 года, так и за ее целевыми ориентирами. Партнеры также намерены взаимодействовать при осуществлении проектов по строительству и обслуживанию инфраструктуры РЖД с учетом применения технических и технологических новшеств. Холдинг СТМ готов выступить интегратором инновационных решений при использовании современного подвижного состава для грузовых перевозок.

"Синергия с "РЖД-Инвест" позволит получить мультипликативный эффект при реализации совместных программ, которые направлены на внедрение инновационных решений для развития транспортного машиностроения в целом и его цифровой трансформации в частности", - прокомментировал генеральный директор СТМ Виктор Леш.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Общий объем инвестиций вырос в Москве за восемь лет более чем в два раза
По словам замдиректора по вопросам ГЧП городского агентства управления инвестициями Артема Барашева, Москва является привлекательной для иностранного бизнеса, что подтверждают успешные проекты государственного частного партнерства и бизнес-кейсы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС