Медведев поручил подготовить закон об инвестиционных программах госкомпаний

ГОРКИ, 30 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вернуться к вопросу подготовки закона об инвестиционных программах госкомпаний. На заседании правительства он отметил, что кабмин уже утвердил для госкомпаний методические рекомендации по применению ключевых показателей их эффективности, подготовил проект типового стандарта и технического задания аудиторской проверки, долгосрочных программ развития.

"А вот что не подготовлено - это собственно закон об инвестиционных программах. Мы договаривались о том, что мы это сделаем, (подготовим закон) о порядке их проработки, подготовки и принятия, поскольку это имеет большое значение для того, чтобы мы понимали, что в госкомпаниях происходит. Я просил бы к этому вопросу вернуться", - сказал премьер.

Медведев призвал руководителей ведомств и регионов сконцентрироваться для работы по ускорению роста инвестиций. "Здесь все понятно, надо просто всем сконцентрироваться", - сказал председатель правительства. Он напомнил, что план действий расписан в соответствующем поручении. "Просил бы действительно максимально внимательно руководителей федеральных органов исполнительной власти заняться реализацией этого поручения", - отметил Медведев.

Он также обратил внимание на поручение главам регионов "обеспечить утверждение, разработку планов инвестразвития субъектов [Федерации]". По мнению премьер-министра, "это очень важно, потому что планы не должны висеть в воздухе, потому что вся работа происходит в субъектах Российской Федерации, поэтому такие планы необходимы". Председатель правительства поручил министру экономического развития Максиму Орешкину контролировать эту работу.

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