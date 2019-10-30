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Беглов представил депутатам бюджет Петербурга, ориентированный на нацпроекты

Объем доходов города в следующем году ожидается на уровне 664,7 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил депутатам законодательного собрания города проект бюджета на 2020-2022 годы. Согласно проекту бюджета, который депутаты приняли в первом чтении, объем доходов в 2020 году ожидается на уровне 664,7 млрд рублей, расходов - 701,4 млрд рублей, дефицит - 36,7 млрд рублей.

"На финансирование мероприятий национальных проектов в соответствии с майским указом 2018 года будет выделено в 2020 году 58,5 млрд рублей. В целом около 70% расходов бюджета 2020 года приходится на государственные программы Петербурга и социальной направленности. Лидером по объему финансирования среди госпрограмм Санкт-Петербурга по-прежнему остается развитие образование - 157,6 млрд рублей. Это на 18% больше, чем в 2018 году", - сказал Беглов, представляя проект.

На 2021 год объем дефицит запланирован в сумме 36,1 млрд рублей при объеме доходов в 722,2 млрд рублей, в 2022 году ожидается снижение дефицита до почти 23 млрд рублей (доходы - 763,3 млрд рублей, расходы - 786,2 млрд рублей). На 2019 год доходы городского бюджета ожидаются на уровне 629,6 млрд рублей, расходы - 670,1 млрд рублей.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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