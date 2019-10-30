Минкомсвязь не получала данных от операторов о критических проблемах с "пакетом Яровой"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Минкомсвязи РФ не получало от операторов связи информации о критических проблемах с исполнением требованием "пакета Яровой" (хранения данных в рамках пакета антитеррористических законов). Так глава министерства Константин Носков объяснил позицию Минкомсвязи, что предложенное операторами субсидирование покупки оборудования для исполнения закона нецелесообразно.

Накануне Reuters сообщал, что "Ростелеком", "Вымпелком", "Мегафон" и МТС просят Минкомсвязи и Минпромторг о субсидировании кредитов на закупку оборудования для исполнения требований "пакета Яровой", в том числе за счет средств нацпроекта "Цифровая экономика". В Минкомсвязи при этом назвали обращение операторов нецелесообразным, поскольку оно не имеет отношения к нацпроекту.

"Не раз общались по поводу "закона Яровой", операторы мне ни разу не заявляли о каких-то критических проблемах в реализации", - сказал Носков журналистам, отвечая на вопрос о позиции министерства.

Ранее операторы связи предупреждали о том, что выполнение требований "пакета Яровой" потребует большого объема инвестиций. При этом компании по-разному оценивают затраты на его исполнение в течение пяти лет: в МТС - в пределах 50 млрд рублей, в "Вымпелкоме" - 45 млрд рублей, в "Мегафоне" - 40 млрд рублей.