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Акции "Газпрома" достигли отметки в 258,1 рубля

В последний раз цена за акцию превышала отметку в 250 рублей за бумагу в августе 2008 года

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже выросли по состоянию на 12:25 мск на 1,98% - до 258,1 рублая за бумагу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов в отсутствии новостей.

В последний раз цена за акцию превышала отметку в 250 рублей за бумагу в августе 2008 года.

В пике роста по состоянию на 12:27 мск стоимость акций "Газпрома" росла на 2,07% и достигала 258,33 рубля за штуку.

Накануне "Газпром" объявил о завершении процесса заполнения газопровода "Сила Сибири" газом. На данных новостях рост акций составил 3,8%, достигнув стоимости 253,69 рубля за бумагу.

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