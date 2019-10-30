Титов назвал радостным событием решение Верховного суда по закону об амнистии капиталов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов приветствует решение президиума Верховного суда, разъяснившего гарантии в уголовном судопроизводстве по закону об амнистии капиталов, и назвал его радостным событием.

Президиум Верховного суда разъяснил, что декларации по закону об амнистии капиталов не могут быть основанием для возбуждения уголовного дела или доказательствами по делу. Кроме того, следователи и иные органы не вправе получать доступ к декларациям по амнистии капиталов даже по решению суда.

"Верховный суд в данном случае сработал на защиту законных интересов бизнеса на все 100%. Решение президиума ВС таково, что к нему даже нечего добавить", - сказал ТАСС Титов.

"Собственно говоря, президиум всего лишь сказал, что закон об амнистии капиталов нужно читать так, как он написан, не прибавляя и не убавляя. Но для современной российской действительности подобный подход высшей судебной инстанции - радостное событие", - заключил бизнес-омбудсмен.

Ранее на основании изъятой ФСБ налоговой декларации, поданной по закону об амнистии капиталов, было возбуждено уголовное дело в отношении совладельца компании "Усть-Луга" предпринимателя Валерия Израйлита. Он обвиняется в хищениях и выводе денег за границу при строительстве нефтебазы в порту Усть-Луга, в том числе на основании изъятой декларации. Защита обжаловала следственные действия об изъятии декларации в Верховном суде. Постановлением судьи Верховного суда РФ от 10 октября адвокату было отказано в удовлетворении кассационной жалобы, но 24 октября замглавы Верховного суда РФ Владимир Давыдов отменил постановление судьи Верховного суда и прекратил производство по жалобе.

Легализация (амнистия) капиталов подразумевает возвращение в правовое поле скрытых от налогообложения доходов в обмен на частичное погашение налоговой задолженности в бюджет государства. 1 июня 2019 года в России начался третий этап амнистии капитала, который продлится до конца февраля 2020 года. Ее участникам предоставляют гарантию от уголовного и административного преследования за нарушения, совершенные до 1 января 2019 года. Предыдущие кампании по амнистии капитала проводились в 1993 и 2007 годах.