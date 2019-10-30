Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Титов назвал радостным событием решение Верховного суда по закону об амнистии капиталов

По словам бизнес-омбудсмена, "Верховный суд сработал на защиту законных интересов бизнеса на все 100%"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов приветствует решение президиума Верховного суда, разъяснившего гарантии в уголовном судопроизводстве по закону об амнистии капиталов, и назвал его радостным событием.

Президиум Верховного суда разъяснил, что декларации по закону об амнистии капиталов не могут быть основанием для возбуждения уголовного дела или доказательствами по делу. Кроме того, следователи и иные органы не вправе получать доступ к декларациям по амнистии капиталов даже по решению суда.

"Верховный суд в данном случае сработал на защиту законных интересов бизнеса на все 100%. Решение президиума ВС таково, что к нему даже нечего добавить", - сказал ТАСС Титов.

"Собственно говоря, президиум всего лишь сказал, что закон об амнистии капиталов нужно читать так, как он написан, не прибавляя и не убавляя. Но для современной российской действительности подобный подход высшей судебной инстанции - радостное событие", - заключил бизнес-омбудсмен.

Ранее на основании изъятой ФСБ налоговой декларации, поданной по закону об амнистии капиталов, было возбуждено уголовное дело в отношении совладельца компании "Усть-Луга" предпринимателя Валерия Израйлита. Он обвиняется в хищениях и выводе денег за границу при строительстве нефтебазы в порту Усть-Луга, в том числе на основании изъятой декларации. Защита обжаловала следственные действия об изъятии декларации в Верховном суде. Постановлением судьи Верховного суда РФ от 10 октября адвокату было отказано в удовлетворении кассационной жалобы, но 24 октября замглавы Верховного суда РФ Владимир Давыдов отменил постановление судьи Верховного суда и прекратил производство по жалобе.

Легализация (амнистия) капиталов подразумевает возвращение в правовое поле скрытых от налогообложения доходов в обмен на частичное погашение налоговой задолженности в бюджет государства. 1 июня 2019 года в России начался третий этап амнистии капитала, который продлится до конца февраля 2020 года. Ее участникам предоставляют гарантию от уголовного и административного преследования за нарушения, совершенные до 1 января 2019 года. Предыдущие кампании по амнистии капитала проводились в 1993 и 2007 годах.

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
Реклама на ТАСС
Региональному фонду защиты обманутых дольщиков на Кубани выделен 1 млрд рублей
По словам главы региона Вениамина Кондратьева, это позволит в рамках софинансирования привлечь из федерального бюджета дополнительно около 4 млрд рублей и в следующем году приступить к завершению 11 проблемных объектов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС