Более 30 российских компаний принимают участие в выставке морепродуктов в китайском Циндао

ЦИНДАО /Китай/, 30 октября. /ТАСС/. Более 30 российских рыбопромышленных компаний и других организаций принимают участие в открывшейся в среду 24-й Международной китайской выставке морепродуктов и рыболовства (China Fisheries & Seafood Expo) в городе Циндао (восточная провинция Шаньдун).

Организованный под покровительством Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) национальный стенд Российской Федерации является крупнейшим за всю историю участия страны в China Fisheries & Seafood Expo. Его площадь составляет около 700 кв. м.

В нем принимают участие рыбопромышленные предприятия, добытчики и переработчики морепродуктов, а также торговые компании. Среди участников Торгово-промышленная палата Мурманской области и центры по развитию экспорта Приморского и Хабаровского края, которые привезли на экспозицию предприятия из своих регионов. Среди них такие компании, как "Норебо", "Русская рыбопромышленная компания", "Антей", "Южно-Курильский рыбокомбинат", "Дальрыба", "Далькреветка", "Промфлот", "Камчатский меридиан", "Азиатско-Тихоокеанская рыбная компания", "Рыболовецкую артель "Иня", "Персей", "Беломорский рыбак" и другие.

Посетители стенда смогут ознакомиться с широким ассортиментом дальневосточных и северных промысловых регионов России. На стендах такая продукция, как лососевые, треска, пикша, минтай, палтус, зубатка, сельдь, скумбрия, камбала, клыкач, сардина-иваси, кальмар, краб, креветки, а также продукция марикультурных хозяйств - трепанг, гребешок, морской ёж и многое другое.

На российском стенде посетители и представители отрасли могут не только ознакомиться с ассортиментом, но и продегустировать холодные и горячие закуски из морепродуктов, приготовленные как российскими, так и китайскими шеф-поварами.

О выставке

24-я Международная китайская выставка морепродуктов и рыболовства (China Fisheries & Seafood Expo) будет открыта до 1 ноября. В экспозиции принимают участие около 1,6 тыс. компаний из 53 государств и регионов мира. В ее рамках организован в общей сложности 21 национальный павильон, одним из крупнейших является российский.

Первая Международная китайская выставка морепродуктов и рыболовства в Циндао состоялась в 1996 году. С тех пор она проводилась ежегодно и успела побывать в таких городах, как Пекин, Далянь, Шанхай и Гуанчжоу. С 2014 года выставка проводится в Циндао, а в 2015 она переехала в Международный ЭКСПО центр в 40 км от центра города.