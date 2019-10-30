В Госдуме предложили обсудить новую систему накопительной пенсии на слушаниях в парламенте

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Члены рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений при комитете Госдумы по финансовому рынку считают целесообразным проведение подробных парламентских слушаний на тему внедрения гарантированного пенсионного продукта (ГПП). Об этом заявил руководитель рабочей группы, член комитета по финрынку Дмитрий Скриванов (фракция "Единая Россия"), комментируя законодательную инициативу о ГПП, которую 29 октября презентовали Минфин и Центробанк, сообщила пресс-служба фракции.

Кроме того, по мнению парламентария, данная тема заслуживает широкого общественного обсуждения на площадке рабочей группы с привлечением органов государственной власти, участников рынка, негосударственных пенсионных фондов, саморегулируемых организаций, профсоюзов и других заинтересованных лиц.

По словам депутата, включение в законопроект положения о добровольном характере участия граждан в ГПП является позитивным результатом конструктивной дискуссии о контурах будущей системы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). "На сегодняшний день люди недостаточно информированы о возможностях НПО, поэтому сознательность и добровольность их участия в системе - важное условие повышения доверия к ней со стороны граждан", - сказал Скриванов.

Как отметил парламентарий, привлечение широкого круга новых участников в негосударственные пенсионные фонды зависит от привлекательности предлагаемого ими продукта. "Для решения этого вопроса наша рабочая группа в Госдуме приняла в этом месяце план законотворческой деятельности, включающий защиту пенсионных накоплений государственными гарантиями, льготы по налогообложению для работодателей и работников, участвующих в НПО, механизмы увеличения доходности от инвестирования пенсионных средств и другие инструменты для повышения интереса работающих граждан и молодежи к участию в пенсионных программах", - добавил депутат.

Руководитель рабочей группы также напомнил, что в октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о снижении возраста выхода на негосударственную пенсию до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. "Считаю важным согласовать перечень оснований для начала выплат по ГПП с положениями этого законопроекта и гарантировать право на получение выплат из НПФ лицами предпенсионного возраста", - подчеркнул Скриванов.

Комментируя другие положения законопроектов о ГПП, Дмитрий Скриванов выразил поддержку распространению системы госгарантий на пенсионные взносы, их ежегодной индексации на уровень инфляции и регулярной фиксации неснижаемого остатка на счетах, которые ранее также получили одобрение членов рабочей группы в Госдуме.

Среди дальнейших шагов по развитию системы НПО депутат назвал рассмотрение вопросов об ограничении management fee (вознаграждения за управление) при отрицательной доходности НПФ, увеличении сроков давности за нарушение законодательства об НПО и передаче накоплений в собственность, которая позволит реализовать право на их наследование.

Детальное обсуждение инициативы о гарантированном пенсионном плане состоится на ближайшем заседании рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений при комитете Госдумы по финансовому рынку, указал Скриванов.