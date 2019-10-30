Кабмин рассмотрит проект о льготах для самозанятых при участии в госзакупках

"Еще одна тема, тоже связанная с экономикой и инвестициями в конечном счете, касается самозанятых. Пока они участвуют в закупках государственных компаний и корпораций на общих началах. Сегодня мы рассмотрим законопроект, который дает им некоторые льготы. Речь идет о распространении на них преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса. Это обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что такие меры должны стимулировать самозанятых людей к легализации доходов. Премьер-министр также напомнил, что для этого в четырех регионах был введен в качестве эксперимента налог на профессиональный доход. "В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться", - добавил Медведев.

Налог на профессиональный доход

С 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в тестовом режиме начал действовать налог для самозанятых. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Предполагается, что на первоначальном этапе самозанятые будут освобождены от контроля и надзора со стороны проверяющих органов.