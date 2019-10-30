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Фармпредприятия Москвы в первом полугодии 2019 года произвели на треть больше лекарств

За шесть месяцев Москва отгрузила лекарств на 53,9 млрд рублей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Производство фармацевтической продукции в Москве в первом полугодии 2019 года выросло на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В январе-июне 2019 года индекс промышленного производства фармацевтической отрасли в Москве вырос на 34,5% по сравнению с первым полугодием 2018 года. Столица занимает 19,5% в общем объеме отгруженной фармацевтической продукции по России: за полугодие Москва отгрузила лекарств на 53,9 млрд рублей. Это выше прошлогоднего показателя на 9,1%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий, которые производят лекарства в Москве, в январе-марте 2019 года составили 1,4 млрд рублей.

"Москва - один из крупнейших центров производства фармацевтической продукции в России, но одновременно и один из крупнейших потребителей. Поэтому город заинтересован, чтобы важные для населения лекарства производились на его территории", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он напомнил, что первые офсетные контракты в Москве заключены с фармацевтическими предприятиями, которые инвестируют в новые производства 8,8 млрд рублей.

Пресс-служба отмечает, что помимо заключения офсетных контрактов Москва оказывает поддержку производителям медизделий и лекарств, которым присвоен статус промышленного комплекса. Льготы от правительства получают компании "Мосфарма", "Биотики", "Биннофарм", "Макиз-Фарма", "Сервье Рус" и Московский эндокринный завод. Кроме того, несколько фармацевтических компаний стали резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва", например, "ПК-137" и "Брайт Вэй".

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