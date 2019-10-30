ЦБ пока не уверен в необходимости ввода отрицательных ставок по депозитам в евро

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Банк России пока не уверен в необходимости отрицательных ставок по депозитам в евро. Аналогичный эффект банки могут достичь введением комиссий за обслуживание валютного счета. Об этом сообщил журналистам директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов в кулуарах XV Russia Risk Conference.

Почему российские банки потеряли интерес к вкладам в евро

"Мы не убеждены в этом (в необходимости введения отрицательных ставок - прим. ТАСС), потому что это проблема еврозоны. Проблема их экономики. <...> Можно другими способами добиться того же эффекта. Комиссии за ведение счетов, например", - сказал он.

При этом Лобанов добавил, что существует вопрос, "насколько банки будут готовы фактически этими комиссиями добиваться того же эффекта, что и отрицательными ставками".

Невыгодная валюта

Российским банкам стало невыгодно размещать за границей привлеченные средства в евро из-за отрицательных ставок. Поэтому участники рынка попросили ЦБ РФ изучить возможность разрешить им вводить отрицательные ставки по валютным депозитам компаний. При этом в Банке России подчеркивали, что речи о вкладах населения не идет.

Кроме того, кредитные организации постепенно стали отказываться от привлечения вкладов физических лиц, номинированных в евро. Последним из крупных банков 11 октября об этом объявил ВТБ.

В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что необходимо ввести отрицательные ставки и на депозиты компаний в долларах.