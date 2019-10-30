Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: вопрос о расширении списка экспортеров СПГ находится в стадии проработки

Пресс-секретарь президента отметил, что "сформулированной позиции" по этому вопросу у Кремля пока нет

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Целесообразность расширения списка экспортеров сжиженного природного газа находится в стадии проработки. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу Минэкономразвития о расширении списка экспортеров СПГ. По мнению экспертов министерства, это позволило бы ускоренными темпами освоить арктический регион РФ, где находятся перспективные нефтегазоносные районы.

"Какой-то сформулированной позиции нет. Этот вопрос находится в стадии проработки", - сказал Песков.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Региональному фонду защиты обманутых дольщиков на Кубани выделен 1 млрд рублей
По словам главы региона Вениамина Кондратьева, это позволит в рамках софинансирования привлечь из федерального бюджета дополнительно около 4 млрд рублей и в следующем году приступить к завершению 11 проблемных объектов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС