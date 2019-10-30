Песков: вопрос о расширении списка экспортеров СПГ находится в стадии проработки

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Целесообразность расширения списка экспортеров сжиженного природного газа находится в стадии проработки. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу Минэкономразвития о расширении списка экспортеров СПГ. По мнению экспертов министерства, это позволило бы ускоренными темпами освоить арктический регион РФ, где находятся перспективные нефтегазоносные районы.

"Какой-то сформулированной позиции нет. Этот вопрос находится в стадии проработки", - сказал Песков.