Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кремль позитивно оценил решение Верховного суда о декларациях в рамках амнистии капиталов

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "очень важно, чтобы эти гарантии были четко прописаны в законе"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Кремль позитивно оценивает решение Верховного суда РФ о том, что декларации по амнистии капиталов не могут быть основанием для уголовных дел. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На эту тему

"Можно выразить удовлетворение в связи с таким решением [Верховного суда]. Конечно, очень важно, чтобы эти гарантии были четко прописаны в законе, это, наверное, является краеугольным камнем", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о доверии бизнеса к правоохранительным органам, представитель Кремля отметил, что "накануне соответствующие поручения по мерам укрепления доверия были [даны со стороны] главы правительства". "Поэтому эта тема на повестке дня. Это вопрос, который не решается в одночасье, для этого требуется время, и здесь только хочется выразить надежду, что и доверие, и в целом инвестклимат будут развиваться только с позитивной динамикой", - заключил он.

Ранее президиум Верховного суда РФ разъяснил, что декларации, поданные по закону об амнистии капиталов, не могут быть основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по уголовному делу в отношении лиц, которые их подали. Верховный суд России также пояснил, что гарантии от уголовного преследования лиц, подавших декларации по закону об амнистии капиталов, запрещают следователям и иным государственным органам получать доступ к таким декларациям.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
В "Нафтогазе" заявили, что Украина спокойно пройдет зиму без транзита российского газа
Первый заместитель главы компании Сергей Перелома сообщил, что в подземных хранилищах газа находится около 21,7 млрд куб. м топлива
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС