Кремль позитивно оценил решение Верховного суда о декларациях в рамках амнистии капиталов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Кремль позитивно оценивает решение Верховного суда РФ о том, что декларации по амнистии капиталов не могут быть основанием для уголовных дел. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Можно выразить удовлетворение в связи с таким решением [Верховного суда]. Конечно, очень важно, чтобы эти гарантии были четко прописаны в законе, это, наверное, является краеугольным камнем", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о доверии бизнеса к правоохранительным органам, представитель Кремля отметил, что "накануне соответствующие поручения по мерам укрепления доверия были [даны со стороны] главы правительства". "Поэтому эта тема на повестке дня. Это вопрос, который не решается в одночасье, для этого требуется время, и здесь только хочется выразить надежду, что и доверие, и в целом инвестклимат будут развиваться только с позитивной динамикой", - заключил он.

Ранее президиум Верховного суда РФ разъяснил, что декларации, поданные по закону об амнистии капиталов, не могут быть основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по уголовному делу в отношении лиц, которые их подали. Верховный суд России также пояснил, что гарантии от уголовного преследования лиц, подавших декларации по закону об амнистии капиталов, запрещают следователям и иным государственным органам получать доступ к таким декларациям.