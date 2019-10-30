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Group-IB обнаружила утечку одной из крупнейших баз данных банковских клиентов

В компании сообщили, что база содержит порядка 1,3 млн данных с кредитных и дебетовых карт клиентов в основном индийских банков. Российские клиенты не были затронуты этой утечкой
Описание
© REUTERS/Ronen Zvulun

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила утечку данных с 1,3 млн кредитных и дебетовых карт, в основном принадлежащих клиентам индийских банков. Эта база данных является одной из самых крупных баз, размещенных в даркнете, говорится в сообщении компании.

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Обнаруженная база содержит порядка 1,3 млн данных с кредитных и дебетовых карт клиентов в основном индийских банков и отчасти колумбийских (порядка 1%). При этом, по данным Group-IB, на "черном рынке" база оценивается примерно в $130 млн. Вместе с тем российские клиенты не были затронуты этой утечкой, уточнили ТАСС в пресс-службе Group-IB.

По словам генерального директора и основателя Group-IB Ильи Сачкова, которые приводятся в сообщении, обычно подобные базы данных "сливают" в интернет частями и не в один момент. Эту же базу на 1,3 млн клиентов выложили одним файлом, что делает ее одной из крупнейших баз когда-либо размещенных злоумышленниками в интернете, отмечают в компании.

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ИндияРоссия
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