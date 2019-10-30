Пять регионов Дальнего Востока лидируют в медиарейтинге инвестклимата АСИ в сентябре

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Регионы Дальневосточного федерального округа заняли первые пять мест в медиарейтинге инвестиционного климата регионов России в сентябре, рейтинг ежемесячно составляет АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ), сообщила в среду пресс-служба агентства.

"Первое место в медиарейтинге занял Приморский край, на втором месте Республика Саха (Якутия), третье место у Камчатского края. Замыкают первую пятерку Сахалинская и Амурская области", - говорится в сообщении пресс-службы.

На позиции регионов в рейтинге существенно повлиял Восточный экономический форум, состоявшийся в начале сентября во Владивостоке. Дальневосточные регионы подписали на нем важные соглашения, направленные на развитие собственных территорий.

"Мы видим, что сегодня регионы ДФО мотивированы на развитие инвестиционного климата, и многие из них стремятся войти в топ-30 национального рейтинга, два региона в разное время уже успели войти в тридцатку лидеров", - цитирует пресс-служба генерального директора АСИ Светлану Чупшеву.

О рейтинге

Медиарейтинг формируется на основе упоминаний в федеральных и региональных СМИ деятельности по улучшению инвестиционного и делового климата регионов России. В качестве объектов для оценки выступают показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который по поручению Президента России с 2014 года измеряет АСИ совместно с ведущими деловыми объединениями.