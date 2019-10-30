В ОП намерены провести совещание с операторами связи по борьбе с продажей серых sim-карт

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ планирует пригласить представителей профильных ведомств и операторов связи для обсуждения методов борьбы с продажей sim-карт без регистрации абонентов. Об этом рассказал в среду ТАСС председатель комиссии ОП по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"Существует огромный рынок серых sim-карт, которые реализуются в незаконном поле. Не могут продаваться sim-карты, не привязанные к конкретному гражданину. Поскольку это происходит, с этим нужно бороться. И мы хотим инициировать проведение заседания с участием Минпромторга, Госдумы, правоохранителей и самих сотовых операторов", - сказал Малькевич.

Он добавил, что подобная встреча может состояться до конца года. Собеседник агентства уточнил, что в ходе совещания должны быть разработаны механизмы, которые позволят исключить продажу sim-карт без регистрации.