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Бюджет Кубани за пять лет увеличился на 35%

Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что только в этом году на строительство школ и детских садов благодаря федеральной поддержке в крае выделили 6,7 млрд рублей

КРАСНОДАР, 30 октября. /ТАСС/. Бюджет Краснодарского края по состоянию на 2019 год увеличился на 35% по сравнению с показателями 2015 года и превысил 305 млрд рублей, большая часть средств распределяется на развитие социальной сферы. Об этом журналистам заявил в среду глава региона Вениамин Кондратьев.

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"В этом году бюджет Краснодарского края превысит 305 млрд рублей. За пять лет нам удалось увеличить этот показатель почти на 35%. Основная часть расходов идет на развитие социальной сферы", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова Кондратьева.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что пять лет назад бюджет Краснодарского края составлял порядка 200 млрд рублей. Кондратьев добавил, что только в 2019 году на строительство школ и детских садов с учетом федеральной поддержки направлено 6,7 млрд рублей, финансирование отрасли здравоохранения в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось на 5,1 млрд рублей.

"Кроме того, мы приступаем к реализации масштабных проектов. В сфере ЖКХ - это строительство Ейского, Троицкого и Таманского групповых водоводов. За три года край вложит в новую инфраструктуру 10 млрд рублей", - резюмировал глава региона.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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