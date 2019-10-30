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Региональному фонду защиты обманутых дольщиков на Кубани выделен 1 млрд рублей

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, это позволит в рамках софинансирования привлечь из федерального бюджета дополнительно около 4 млрд рублей и в следующем году приступить к завершению 11 проблемных объектов

КРАСНОДАР, 30 октября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края выделили 1 млрд рублей в качестве взноса в "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Сегодня выделяем миллиард рублей в качестве взноса в региональный фонд защиты дольщиков. Это позволит в рамках софинансирования привлечь из федерального бюджета дополнительно около 4 млрд рублей и уже в следующем году приступить к завершению 11 проблемных жилых комплексов", - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на 27 сессии заксобрания края.

"Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" в октябре этого года был создан на Кубани с целью урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками, привлечения дополнительных средств из федерального бюджета. В региональном фонде в настоящее время рассматривается реестр из 64 проблемных объектов, которые необходимо завершить. На первом этапе решается вопрос о достройке первых 11 объектов в Краснодаре, Тимашевском и Туапсинском районах, добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияКраснодарский край
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