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Индекс промышленного производства в КБР за 9 месяцев 2019 г. вырос на 3,7%

Среди обрабатывающих производств за девять месяцев в 1,6 раза увеличилось производство текстильных изделий, одежды - в 1,8 раза, обработка древесины и производстве изделий из дерева и пробки в 4,3 раза

НАЛЬЧИК, 30 октября. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Кабардино-Балкарии с января по сентябрь текущего года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщается в докладе о социально-экономическом положении республики в январе-сентябре 2019 года, опубликованном на сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2019 г. по сравнению с январем-сентябрем 2018 г. составил 103,7%", - говорится в сообщении.

Среди обрабатывающих производств за девять месяцев в 1,6 раза увеличилось производство текстильных изделий, одежды - в 1,8 раза, обработка древесины и производстве изделий из дерева и пробки в 4,3 раза. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось вдвое, электрического оборудования - в 1,6 раза. Кроме того, за девять месяцев на 7,5% возросло производство химических веществ и химических продуктов.

Согласно статистике, индекс обрабатывающего производства составил 101,6%, индекс водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 246,3%. При этом индекс добычи полезных ископаемых за девять месяцев составил 97,7%.

Ранее министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев сообщил, что объем промышленного производства в КБР в I квартале 2019 года вырос на 10%.

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