Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Росрыболовстве заявили, что рост цен на икру может быть вызван действиями торговых сетей

С сокращением улова лососевых это не связано, отметили в ведомстве

ЦИНДАО /Китай/, 30 октября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Сокращение улова лососевых в 2019 году не должно повлечь роста цен на красную рыбу и икру к Новому году, однако стоимость для потребителей может быть вызвана созданием искусственного дефицита из-за действий торговых сетей и посредников. Об этом на открывшейся в среду в Циндао 24-й Международной китайской выставке морепродуктов и рыболовства (China Fisheries & Seafood Expo) в беседе с корреспондентом ТАСС заявил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Петр Савчук.

"Мы планируем, что улов лососевых составит в этом году более 500 тыс. тонн. Этого достаточно для того, чтобы на нашем рынке цены не увеличивались. Однако конечная цена будет зависеть от торговых сетей", - сказал он. "Мы ведем определенную работу с рыбаками о том, чтобы товар не задерживали, но и заставить мы их не можем. Это рынок и есть с этим определенные сложности. Однако оснований для скачка цен я не вижу", - подчеркнул замглавы ведомства.

Как объяснил он, падение улова в 2019 году является относительным и вызвано не значительным снижением добычи, а рекордным показателем прошлого года. "Все берут для сравнения 2018-й год, когда улов лососевых составил рекордные 670 тыс. тонн. Никто и не думал, что бывают такие биологические особенности. Мы думали, что 530-540 тыс. тонн - это предел для нас. И тут выстрелило 670 тыс. тонн", - пояснил Савчук.

"И теперь все думают, что у нас падение улова лососевых. К настоящему времени улов в 2019 году составил 496 тыс. тонн, однако лов еще идет, и цифру в 500 тыс. тонн мы к концу года, вероятно, достигнем. Это нормальный объем. Никто уже не вспоминает показатель 2017 года, когда этот показатель составлял 370 тыс. тонн", - добавил он.

"Всегда объем свыше 400 тыс. тонн считался нормальным для рынка, 450 тыс. тонн - это вообще хорошая ситуация. А свыше 500 тыс. тонн приводят к падению цен, как считают рыбаки", - добавил Савчук.

"На мой взгляд, рыбы будет достаточно. Другой вопрос в том, что некоторые пытаются играть на дефиците, то есть немного придерживают товар в Приморье и не поставляют его в Москву. В целом икры достаточно и рыбы тоже. Как сделать, чтобы не хулиганили, это другой вопрос", - уточнил замглавы Росрыболовства.

О выставке

24-я Международная китайская выставка морепродуктов и рыболовства (China Fisheries & Seafood Expo) будет открыта до 1 ноября. В экспозиции принимают участие около 1,6 тыс. компаний из 53 государств и регионов мира. В ее рамках организован в общей сложности 21 национальный павильон, одним из крупнейших является российский.

В российском национальном павильоне представлены более 30 рыбопромышленные предприятия, добытчики и переработчики морепродуктов, а также торговые компании из северных и дальневосточных промысловых регионов России. На стендах такая продукция, как лососевые, треска, пикша, минтай, палтус, зубатка, сельдь, скумбрия, камбала, клыкач, сардина-иваси, кальмар, краб, креветки, а также продукция марикультурных хозяйств - трепанг, гребешок, морской ёж и многое другое. Общая площадь российской экспозиции составляет около 700 кв. м.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Недельная инфляция в России вернулась на нулевой уровень
С начала года потребительские цены выросли на 2,4%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС