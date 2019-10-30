В Росрыболовстве заявили, что рост цен на икру может быть вызван действиями торговых сетей

ЦИНДАО /Китай/, 30 октября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Сокращение улова лососевых в 2019 году не должно повлечь роста цен на красную рыбу и икру к Новому году, однако стоимость для потребителей может быть вызвана созданием искусственного дефицита из-за действий торговых сетей и посредников. Об этом на открывшейся в среду в Циндао 24-й Международной китайской выставке морепродуктов и рыболовства (China Fisheries & Seafood Expo) в беседе с корреспондентом ТАСС заявил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Петр Савчук.

"Мы планируем, что улов лососевых составит в этом году более 500 тыс. тонн. Этого достаточно для того, чтобы на нашем рынке цены не увеличивались. Однако конечная цена будет зависеть от торговых сетей", - сказал он. "Мы ведем определенную работу с рыбаками о том, чтобы товар не задерживали, но и заставить мы их не можем. Это рынок и есть с этим определенные сложности. Однако оснований для скачка цен я не вижу", - подчеркнул замглавы ведомства.

Как объяснил он, падение улова в 2019 году является относительным и вызвано не значительным снижением добычи, а рекордным показателем прошлого года. "Все берут для сравнения 2018-й год, когда улов лососевых составил рекордные 670 тыс. тонн. Никто и не думал, что бывают такие биологические особенности. Мы думали, что 530-540 тыс. тонн - это предел для нас. И тут выстрелило 670 тыс. тонн", - пояснил Савчук.

"И теперь все думают, что у нас падение улова лососевых. К настоящему времени улов в 2019 году составил 496 тыс. тонн, однако лов еще идет, и цифру в 500 тыс. тонн мы к концу года, вероятно, достигнем. Это нормальный объем. Никто уже не вспоминает показатель 2017 года, когда этот показатель составлял 370 тыс. тонн", - добавил он.

"Всегда объем свыше 400 тыс. тонн считался нормальным для рынка, 450 тыс. тонн - это вообще хорошая ситуация. А свыше 500 тыс. тонн приводят к падению цен, как считают рыбаки", - добавил Савчук.

"На мой взгляд, рыбы будет достаточно. Другой вопрос в том, что некоторые пытаются играть на дефиците, то есть немного придерживают товар в Приморье и не поставляют его в Москву. В целом икры достаточно и рыбы тоже. Как сделать, чтобы не хулиганили, это другой вопрос", - уточнил замглавы Росрыболовства.

О выставке

24-я Международная китайская выставка морепродуктов и рыболовства (China Fisheries & Seafood Expo) будет открыта до 1 ноября. В экспозиции принимают участие около 1,6 тыс. компаний из 53 государств и регионов мира. В ее рамках организован в общей сложности 21 национальный павильон, одним из крупнейших является российский.

В российском национальном павильоне представлены более 30 рыбопромышленные предприятия, добытчики и переработчики морепродуктов, а также торговые компании из северных и дальневосточных промысловых регионов России. На стендах такая продукция, как лососевые, треска, пикша, минтай, палтус, зубатка, сельдь, скумбрия, камбала, клыкач, сардина-иваси, кальмар, краб, креветки, а также продукция марикультурных хозяйств - трепанг, гребешок, морской ёж и многое другое. Общая площадь российской экспозиции составляет около 700 кв. м.