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ВЭБ.РФ профинансирует поставки 100 самолетов SSJ в лизинг в объеме $4 млрд

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что самолеты будут поставляться в течение шести лет, срок лизинга - 12 лет

ГОРКИ, 30 октября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ может профинансировать поставки 100 самолетов Sukhoi Superjet (SSJ) в лизинг в объеме около $4 млрд, заявил премьер-министр, глава набсовета госкорпорации Дмитрий Медведев.

"Начнем с авиастроения. В соответствии с моим поручением на рассмотрение сегодняшнего заседания выносится проект поставки 100 самолетов Sukhoi Superjet в лизинг. Они будут поставляться в течение шести лет до 2026 года, срок лизинга - 12 лет. Объем финансирования - порядка $4 млрд, чуть меньше", - сказал он на заседании набсовета в среду.

По словам премьера, этот проект имеет общегосударственное значение, направлен на развитие авиастроительной отрасли и региональных перевозок.

Кроме того, набсовет обсудит на заседании ряд внутренних документов ВЭБа, в том числе план развития до 2021 года одного из коммерческих банков, в которых участвует госкорпорация развития, - это белорусский "Банк БелВЭБ" (входит в группу ВЭБ.РФ).

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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