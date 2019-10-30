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Дания выдала разрешение на прокладку "Северного потока - 2"

Речь идет о маршруте к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море
Судно Pioneering Spirit на пути в район укладки газопровода Nord Stream 2/Wolfram Scheible
Описание
Судно Pioneering Spirit на пути в район укладки газопровода
© Nord Stream 2/Wolfram Scheible

ТАСС, 30 октября. Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе ведомства.

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"Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку части газопровода "Северный поток - 2" на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море", - говорится в заявлении. По оценке агентства, этот маршрут является наиболее безопасным и соответствует экологическим нормам.

"Северный поток - 2" практически построен, его ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на постройку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

Теги
ДанияМиллер, Алексей Борисович
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