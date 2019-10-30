Средняя зарплата в Кабардино-Балкарии за восемь месяцев выросла почти на 10%

НАЛЬЧИК, 30 октября. /ТАСС/. Средняя заработная плата в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) за восемь месяцев текущего года выросла почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в докладе о социально-экономическом положении республики, опубликованном на сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Ранее в Министерстве труда и социального развития региона сообщали, что власти КБР рассчитывают на рост к концу 2019 года среднего по республики уровня зарплаты до 27350 рублей.

"Среднемесячная номинальная заработная плата работников в целом по экономике КБР (включая организации малого предпринимательства), начисленная в январе-августе 2019 года, без выплат социального характера, составила 27111 рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 9,9%", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, составила 104,5% к уровню января-августа 2018 года.

По данным службы, среднемесячная номинальная заплата, начисленная в августе текущего года, составила 25560,6 рублей и выросла по сравнению с уровнем августа 2018 г. на 9,8%.

Что касается просроченной задолженности в регионе, по данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства, задолженность по зарплате по состоянию на 1 октября 2019 г. составила 33108 тыс. рублей, а на 1 сентября - 29428 тыс. рублей.

В июле врио главы КБР Казбек Коков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил об основных тенденциях в экономике региона в первой половине 2019 года, в том числе о росте промышленного производства на 2%, сельхозпроизводства - на 2,8%, инвестиций в основной капитал - на 8%, а также о росте средней заработной платы на 2,5%, до уровня в 26,3 тыс. рублей. Кроме того, Коков сообщил о росте в строительной сфере, розничной торговле и туризме.