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ВЭБ.РФ может профинансировать поставку вагонов московскому метро на 15,5 млрд рублей

По словам премьер-министра, главы набсовета госкорпорации Дмитрия Медведева, финансирование поставок со стороны ВЭБ позволит закупить почти полторы тысячи вагонов

ГОРКИ, 30 октября. /ТАСС/. Наблюдательный совет ВЭБ.РФ рассмотрит возможность финансирования поставок вагонов для Московского метрополитена на сумму 15,5 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр, глава набсовета госкорпорации Дмитрий Медведев.

"Есть и ряд других вопросов, которые находятся сегодня в повестке дня. Например, финансирование поставки современных вагонов Московскому метрополитену на сумму в 15,5 млрд рублей", - сказал он, открывая заседание набсовета.

Медведев отметил, что ранее уже было запланировано участие госкорпорации в этом проекте на сумму 63 млрд рублей. По его словам, финансирование поставок со стороны ВЭБ позволит закупить почти полторы тысячи вагонов.

ВЭБ уже профинансировал проект по приобретению и предоставлению в лизинг 664 вагонов московского метро, общая стоимость которых составила 45 млрд рублей.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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