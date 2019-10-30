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Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту сократился в августе на 25%

По данным ЦБ, он составил $3,5 млрд

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту в августе 2019 года сократился по сравнению с июлем на 25%, составив $3,5 млрд, следует из материалов Банка России.

"В августе 2019 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с июлем сократился на 25% и составил $3,5 млрд. Его объем был меньше, чем в августе 2017 и 2018 годов, на 48% и 45% соответственно", - сообщил ЦБ.

По сравнению с июлем спрос на доллары снизился на 20%, а на европейскую валюту - на 33%, составив $2,2 млрд и $2,1 млрд соответственно. Одновременно с этим, доля долларов в структуре совокупного спроса выросла до 65% против 61% месяцем ранее, доля европейской валюты сократилась до 33% с 38%.

В регуляторе добавили, что в августе объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках уменьшился по сравнению с июлем на 28%, до $1,9 млрд, а количество операций по покупке физлицами наличной иностранной валюты по сравнению с июлем сократилось на 17% и составило 2 млн сделок. Средний размер сделки по покупке снизился на 13% и составил $937.

За отчетный период уполномоченные банки ввезли в РФ наличную иностранную валюту в объеме $2,1 млрд, что на 25% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов сократился на 26%, а европейской валюты - на 25%.

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Россия
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