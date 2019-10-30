Премьер-министр Белоруссии рассказал о сложностях в сближении позиций с РФ по интеграции

МИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Минск и Москва предпринимают шаги по углублению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, но по некоторым вопросам сторонам пока сложно сблизить позиции. Об этом заявил в среду премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с главой Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным.

"Вы знаете, что мы очень активно сейчас работаем над программой действий [по углублению интеграции]. Мы хотим вдохнуть новые силы в наш договор о Союзном государстве и продвинуться по пути интеграции по всем практически экономическим направлениям", - отметил премьер.

По его словам, сейчас идет большая работа всех министерств по доработке 31 дорожной карты, которые затрагивают практически все сектора экономики. "Работа непростая, потому что за это время, к сожалению, экономики стран развивались по разным трекам, и сегодня как-то сблизить [позиции], оказывается, не так просто", - сказал Румас. "Есть чувствительные вопросы для белорусской стороны, которые мы хотим в первую очередь решить на этом интеграционном треке. Есть вопросы, которые российская сторона ставит в первую очередь, а они иногда не совпадают [с белорусской позицией]", - пояснил глава кабинета. "Поэтому сейчас министерства, правительства делают большую работу, чтобы за ноябрь окончательно представить главам государств то, что у нас получилось", - заявил он.

Румас поблагодарил Кудрина за то, что тот не уходит "от союзной тематики".

Глава Счетной палаты РФ сообщил, что на состоявшемся в среду совместном заседании коллегии возглавляемого им ведомства и коллегии Комитета государственного контроля Республики Беларусь также обсуждались вопросы союзного строительства. "Мы говорили о том, что нужно более широко посмотреть на цели Союзного государства", - сказал Кудрин. По его словам, "сегодня эта задача стоит - вдохнуть новую жизнь, новые силы в работу Союзного государства и соглашения". "Соответственно, и мы готовы высказать свой взгляд на эти цели, в результате такого анализа мы хотим не только выявить какие-то сложности и риски, но и дать предложения", - отметил председатель Счетной палаты РФ.