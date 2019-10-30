Скидки РЖД на перевозку позволили привлечь 7 млн т дополнительных грузов с начала года

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" привлекли с начала 2019 года около 7 млн т дополнительных грузов благодаря введению скидок на перевозки, рассказал журналистам генеральный директор холдинга Олег Белозеров.

"Мы через предоставление скидок, а их было порядка сорока, привлекли к себе в этом году порядка 7 млн т дополнительных грузов", - сказал глава компании.

По мнению Белозерова, несмотря на потери в доходах, скидки на перевозку, которые холдинг предоставляет грузоотправителям, имеют большое значение.

"По западным направлениям мы ввели скидку под гарантированные объемы. И здесь тоже пошли навстречу. Скидку мы ввели с конца октября, а объем гарантированный считаем с 1 октября для того, чтобы создать дополнительный комфорт в перевозках", - отметил он.

Кроме того, по итогам года благодаря скидкам прирост перевозок в восточном направлении ожидается на уровне 2,5%.

РЖД с 2013 года имеют право варьировать стоимость услуг по перевозке грузов в рамках "тарифного коридора", определенного госрегулятором.