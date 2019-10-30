Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Скидки РЖД на перевозку позволили привлечь 7 млн т дополнительных грузов с начала года

Также ожидается, что по итогам года благодаря скидкам прирост перевозок в восточном направлении будет на уровне 2,5%

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" привлекли с начала 2019 года около 7 млн т дополнительных грузов благодаря введению скидок на перевозки, рассказал журналистам генеральный директор холдинга Олег Белозеров.

"Мы через предоставление скидок, а их было порядка сорока, привлекли к себе в этом году порядка 7 млн т дополнительных грузов", - сказал глава компании.

По мнению Белозерова, несмотря на потери в доходах, скидки на перевозку, которые холдинг предоставляет грузоотправителям, имеют большое значение.

"По западным направлениям мы ввели скидку под гарантированные объемы. И здесь тоже пошли навстречу. Скидку мы ввели с конца октября, а объем гарантированный считаем с 1 октября для того, чтобы создать дополнительный комфорт в перевозках", - отметил он.

Кроме того, по итогам года благодаря скидкам прирост перевозок в восточном направлении ожидается на уровне 2,5%.

РЖД с 2013 года имеют право варьировать стоимость услуг по перевозке грузов в рамках "тарифного коридора", определенного госрегулятором.

Теги
РоссияБелозеров, Олег Валентинович
Реклама на ТАСС
Молния
Минфин предложил распространить налоговый режим для самозанятых еще на 18 регионов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС